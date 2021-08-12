* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 17:08 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются взять под контроль город Герат — крупный административный центр на западе Афганистана, сообщает 12 августа Sputnik.

Герат. Афганистан Employee of the U.S. State Department

Боевики штурмуют городскую администрацию и полицию. Уже захвачено лётное училище, расположенное совсем близко от резиденции главы Гераты.

Отмечается, что в Герате на волне наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировались скрытые ячейки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Отряды «Талибана"* стоят в 130 км от Кабула — СМИ