Копейск, Челябинская область, 12 августа, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области торжественно открыли мемориал Дмитрию Новоселову — школьнику, который ценой своей жизни спас двоих детей. Об этом сообщает областное управление СКР.

Фото: chel.sledcom.ru Открытие мемориала Дмитрию Новосёлову

Участие в церемонии принял отец мальчика Александр Новоселов. Также на открытии собрались представители муниципальной и региональной власти, общественных организаций, воспитанники «Юнармии», учащиеся школы № 48, представители Следственного комитета РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая 2019 года два десятилетних мальчика упали в карьер с водой и начали тонуть. 13-летний воспитанник «Юнармии» бросился в воду, спас их, но сам выбраться не смог. Президент России Владимир Путин наградил его посмертно медалью «За спасение погибавших». Также посмертно Дмитрий Новосёлов был награждён медалью СКР «Доблесть и отвага».