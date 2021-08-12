Париж, 12 августа, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Сети появился новый геймплейный трейлер игры Metal Slug Tactics. Его опубликовали на официальном YouTube-канале издательства Dotemu.

Скриншот с YouTube Metal Slug Tactics

Metal Slug Tactics станет спин-оффом основной франшизы Metal Slug и впервые в серии будет задействовать механику тактических боёв. В ролике также сообщается, что игра выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch.

Изначально релиз Metal Slug Tactics ожидался только на PC. Дата выхода проекта пока неизвестна.