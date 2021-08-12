Москва, 12 августа, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Гражданин РФ Федор Метелкин намерен подать в суд на журналистов британского информагентства BBC. Телекомпания выпустила материал, посвященный теме «российского присутствия» в Ливии. Публикация основана на том, что в районе ливийской столицы Триполи якобы был найден планшет с картами, на которых нанесены пометки на русском языке. По мнению британских журналистов, к этому какое-то отношение имеет «ЧВК Вагнера». Также в материале фигурирует Федор Метелкин.

Цитата из к/ф «Плоть и кровь». Реж. Пауль Верхувен. 1985. США — Испания — Нидерланды Средневековая ЧВК

Гражданин РФ недоволен появлением своих данных в статье иностранного издания и поэтому готовится защищать свои права в суде на территории России, Великобритании и других стран.

«Я являюсь гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим на территории России. По воле журналистов BBC я оказался втянут в провокационную информационную кампанию, цели которой мне неизвестны. С момента публикации этого материала ко мне поступают запросы на комментарии от различных СМИ. Я рассматриваю это как вторжение в частную жизнь», — говорится в письме Метелкина в редакцию ОСН.

Он также сообщил, что к нему обратились юристы с предложением помощи. Специалисты готовы оказать ему содействие в суде против британского СМИ.

Ранее Федеральное агентство новостей детально разобрало материал BBC и пришло к выводу, что Метелкин работает строителем и никогда не посещал Ливию и другие африканские страны. Об этом он сам заявил в комментарии ФАН.