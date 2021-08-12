Лондон, 12 августа, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Солист группы Blur и один из основателей Gorillaz Дэймон Албарн в новом интервью газете The Herald рассказал, что по своей вине упустил возможность поработать со множеством звезд музыкальной индустрии во время своей карьеры.

Lumiere.ru Дэвид Боуи

В недавнем интервью Албарна спросили о многочисленных совместных проектах, которыми он известен, и он задумался о некоторых громких именах, с которыми ему не удалось поработать. «Dr. Dre, Prince и Кендрик Ламар … Я упустил их всех. Это все моя вина. Список можно продолжать, я огорчен, что не смог поработать с некоторыми музыкантами», — сказал он. В 2018 году Албан рассказал, что отказался от возможности сыграть с Prince, позже с сожалением объяснив, что «это был один из тех возможных вариантов, у меня их было несколько». Затем он вспомнил о предложении Дэвида Боуи сделать с ним альбом. «На самом деле это было довольно серьёзное предложение, которое мы собирались осуществить. Боуи подозвал меня в закулисы, когда он играл в Швейцарии, и он сказал: «Ну, мы собираемся это сделать, но если этот тур будет продолжаться так же хорошо, как сейчас, то я продолжу гастролировать». В итоге тур продолжился, Албарн добавил: «И вот почему нет альбома: я сожалею об этом. Я просто представляю, как это могло бы звучать».