Москва, 12 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Телеканал НТВ объявил о выходе нового музыкального шоу под названием «Шоумаскгоон». Информация о запуске проекта появилась на его сайте.

Цитата из передачи «Голубой огонек» (Россия HD) Звезды

В шоу примут участие звёзды, которые соревновались в проектах телеканала — «Маска», «Ты супер!» и «Суперстар!». В проекте будет девять исполнителей, среди которых TSOY (настоящее имя — Анатолий Цой), Карина Кокс (настоящее имя — Карина Порошкова), Стас Костюшкин, Юлия Паршута, Кирилл Туриченко, Марк Тишман и другие.

Добавим, что ведущими «Шоумаскгоон» станут комики Тимур Батрутдинов и Тимур Родригез. Дата выхода проекта пока неизвестна.