Новато, США, 12 августа, 2021, 16:59 — ИА Регнум. После провального релиза WWE 2K20 игровой движок серии полностью переработали, поэтому следующая часть франшизы «будет выглядеть фантастически». Об этом 12 августа сообщает издание VGC.

Скриншот с YouTube Кадр из WWE 2K22

Автор Forbes Брайан Мазик успел пообщаться с разработчиками проекта, и они заверили его в том, что WWE 2K20 выглядит многообещающе. «Я также слышал, что управление стало более чистым. Понятия не имею, что значит «чистым». Но по разговорам звучит так, словно это настоящая рестлинг-игра для фанатов рестлинга», — добавляет журналист.

Релиз WWE 2K22 должен состояться до конца 2021 года. У игры пока нет точной даты выхода.