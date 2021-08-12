Брянск, 12 августа, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Флаконы с наркотическим веществом обнаружили в международном почтовом отправлении сотрудники Брянской таможни, сообщили ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе ведомства.

Energyfm.net Посылка

Посылка прибыла на таможню из Польши. Внутри отправления находились флаконы с маслянистой жидкостью. Экспертиза установила, что в составе жидкости содержится гашишное масло. Общая суммарная масса наркотического средства составила 30,629 грамма, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.