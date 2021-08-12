Екатеринбург, 12 августа, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пустят «искусственные звёзды» по реке Исеть, сообщили организаторы фестиваля «Стенограффия».

«Стенограффия» «Звёздное небо» в Исети (Екатеринбург)

Горожанам раздадут светящиеся диоды, которые можно будет запустить по водоканалу. Благодаря этому река превратится в звёздное небо, уверены инициаторы акции.

После мероприятия организаторы обещают собрать все «звёзды» обратно, чтобы не засорять реку.

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