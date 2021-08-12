Симферополь, 12 августа, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Политического убежища в Крыму нынешнему украинскому президенту Владимиру Зеленскому российские власти не дадут, заявил 12 августа глава региона Сергей Аксёнов, сообщает «Крыминформ».

Цитата из кф Ржевский против Наполеона. Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Владимир Зеленский

Напомнив, что у Зеленского есть квартира в Крыму и что у многих из окружения украинского президента есть в Крыму бизнес, Аксёнов сказал:

«Если [Зеленскому] политическое убежище придётся просить, если с Украины придётся бежать, мы его выдадим без всяких сомнений».