Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 12 августа, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Республике Сербской (Босния и Герцеговина) на сегодняшний день привито 27,3% граждан. Такие данные озвучил министр здравоохранения и социальной защиты Республики Сербской Ален Шеранич.

Вакцинация

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По словам министра, ежедневно на территории автономии вакцинируется от 4200 до 4700 человек.

Шеранич отметил, что в Республике Сербской коронавирусом в настоящее время заражаются в основном непривитые граждане. Поэтому он призвал жителей автономии привиться от коронавируса, даже если они переболели COVID-19.

«Количество привитых повлияет на то, какие меры мы будем вводить, а также на то, как другие страны будут относиться к нам, когда речь идет о оформлении документов для заграничных путешествий», — процитировал телеканал РТРС слова Алена Шеранича.

Напомним, что в балканских странах постепенно ухудшается ситуация в связи с эпидемией коронавируса, и это объясняется тем, что многие граждане возвращаются из туристических поездок, где из-за скопления людей существует большая вероятность передачи вируса.