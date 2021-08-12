Киев, , 16:56 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук играет огромную роль в отношениях между Украиной и Российской Федерацией, выступая своего рода сдерживающим фактором для Москвы, человеком, который не переставал убеждать Кремль в договороспособности официального Киева ради урегулирования конфликта в Донбассе мирным путем.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом в ходе эфира на телеканале «Первый независимый» сегодня, 12 августа, заявил народный депутат, член фракции ОПЗЖ Олег Волошин.

Парламентарий отметил, что если Украина будет и дальше проводить политику «‎анти-России», как об этом написал президент Владимир Путин в своей статье, то одним Донбассом конфликт не ограничится — далее может быть все гораздо хуже.

«Политиков, которые удерживали Москву от этого, сейчас становится все меньше и меньше… Какова была роль, например, Медведчука в отношениях между Москвой и Киевом? Это человек, который все время предъявлял Москве аргументы в пользу того, что с Украиной еще можно договориться. С Украиной можно иметь дело. Потому что тех, кто считает, что украинский вопрос можно решить раз и навсегда известным образом… этих людей в Москве хватает», — сказал Волошин.

По мнению парламентария, связано это с тем, что в России «воспринимают как серьезную угрозу использование украинской территории для проведения здесь учений НАТО, для отработки из нашего воздушного пространства ракетно-ядерных ударов по территории РФ, для провокаций в Черном море».

При этом Волошин уверен, что, если бы президент Украины Владимир Зеленский «пошел на форсированное выполнение Минских соглашений», он бы мог добиться больших уступок от России. Народный депутат от ОПЗЖ уверен, что президент России Владимир Путин отреагировал бы на это позитивно.

«Но это будет крах для тех людей, которые много лет ненавидят Россию. Им страшно, что вдруг мы помиримся с Россией. Надо признать: в Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души», — резюмировал депутат.

ИА REGNUM напоминает, что статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» былаопубликована 12 июля. Президент подчёркивает, что считает русский и украинский народы единым целым и отмечает, что Украина в значительной степени создавалась за счёт исторической России, которая в результате действий большевиков была фактически ограблена. Позже российский лидер пояснил, что написал статью сейчас, поскольку началась активная работа по проекту «анти-Россия».