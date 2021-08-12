Тюмень, 12 августа, 2021, 16:48 — ИА Регнум. На территории Тюменской области ведутся поиски подходящего участка для строительства завода ферросплавов. Об этом сообщил 12 августа на пресс-конференции глава региона Александр Моор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Завод

«Завод ферросплавов — это очень интересный проект, с инновационной технологией, с хорошими инвестициями. Поэтому от реализации этого проекта мы не хотели бы отказываться. И здесь хороший пример того, как с формальной точки зрения всё было сделано правильно, но когда мы увидели реакцию людей, провели социологические опросы, то стал очевидным перенос этого объекта на другое место», — пояснил Александр Моор.

Тюменский губернатор поблагодарил инвесторов за то, что они услышали аргументы правительства области.

«Сейчас новый участок подыскиваем для завода. Пока не знаю, где это будет. Там есть одно важное условие — для завода ферросплавов необходимо большое потребление электроэнергии», — отметил Моор.

Напомним, в апреле 2021 года жители посёлка Антипино в Тюмени выступили на общественных слушаниях против строительства завода ферросплавов рядом с жилой застройкой.