Архангельск, 12 августа, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Из Архангельска завтра, 13 августа, стартует научная экспедиция по изучению арктических млекопитающих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в нацпарке «Русская Арктика».

Дмитрий Архипов Белый медведь

Ученые проведут исследования на территории северной оконечности архипелага Новая Земля, на прилегающих островах, а также на островах архипелага Земля Франца-Иосифа. На мысе Желания на самок белых медведей будут устанавливать спутниковые ошейники слежения, а на Больших Оранских островах — метки на моржей. Полученные результаты дадут новую информацию о состоянии морских млекопитающих и будут способствовать совершенствованию методов их мониторинга.

«В прошлом году на территории нацпарка «Русская Арктика» впервые были получены полные сведения о лежбищах моржей, — рассказал заместитель директора по научной деятельности национального парка Иван Мизин. — Сейчас совместно с исследователями Института имени Северцова продолжим учет с использованием современных технологий», — сообщили в нацпарке.

В экспедиции примут участие ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова, Института Геологии РАН и национального парка «Русская Арктика» при поддержке ПАО «НК «Роснефть».