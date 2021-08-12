Вашингтон, , 16:46 — REGNUM Афганистан располагает большей военной мощью, чем «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому рано говорить о поражении, сообщил официальный представитель ГосдепартаментаСША Нед Прайс во время брифинга.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс Ru.usembassy.gov

«(Поражение) не предопределено, хотя многие и думают, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пройдет неостановимым маршем… Это не так. Важно помнить, что афганские силы превосходят то, что способен собрать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вчера они сказали, что у них 300 тыс. военных», — ответил Прайс одному из журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватило большинство районов города Таринкот на юге Афганистана. Данные территории сдались без сопротивления. В настоящее время там идут бои за контроль над штабом местной полиции.

Напомним, за последние три месяца боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увеличили свою территорию более чем вдвое и на прошлой неделе начали захватывать столицы провинций. Сейчас, по утверждениям главарей группировки, под контролем «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится девять административных центров из 34.