Ярославль, 12 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Ярославле Красноперекопский районный суд признал законным отказ мэрии города в предоставлении муниципальной земли без проведения торгов владельцу здания на ней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Группа «Ярославль. Красноперекопский и Фрунзенский» ВКонтакте Здание, под «эксплуатацию» которого пытались получить землю

Речь об известной схеме: земля берётся в аренду под строительство, на ней строится и регистрируется небольшое здание, а потом участок берётся в аренду для эксплуатации, а потом происходит выкуп без аукциона и по заниженной цене. ИА REGNUM уже рассказывало об этой истории: на улице Гагарина на участке площадью 1664 квадратных метра появилось здание, похожее на бытовку или сарай. Однако по документам оно имело «физкультурно-оздоровительного назначение». На ситуацию обратили внимание активисты сообщества «Неравнодушный Ярославль».

После завершения строительства собственник здания попытался получить землю в аренду без проведения торгов — «для эксплуатации возведенного здания». Но мэрия в этом отказала.

Тогда владелец обратился в суд, требуя признать отказ незаконным. В исковом заявлении владелец заявил, что имеет право на преимущественный выкуп участка. Однако суд признал правоту чиновников. Судья указал, что площадь участка превышает площадь здания на нём в 25 раз. Следовательно, участок такой площади не может быть предоставлен «для эксплуатации» такого маленького здания. Решение было обжаловано, но устояло и в областном суде.