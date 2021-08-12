Нур-Султан, , 16:41 — REGNUM Проявлением «пещерного национализма», который отвергает большинство казахстанцев, являются так называемые языковые патрули против русскоязычных жителей Казахстана, заявил первый замглавы администрации президента республики Даурен Абаев в программе «Открытый диалог».

Павел Филонов. Волы (Сцена из жизни дикарей). 1918

Комментируя информацию о притеснении русскоязычных жителей Казахстана, в частности — о «языковых рейдах», представитель администрации президента назвал их «недопустимыми и возмутительными». Чиновник заверил, что правоохранители занимаются этой проблемой.

Ситуация вопиющая, отмечает Абаев, и дело не в заявлениях из России, а потому, что в Казахстане «в принципе подобные вещи жёстко пресекаются вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации и по какому поводу — казахи, русские или представители других этносов».

При этом чиновник отметил, что такой «пещерный национализм» встречается «во всём мире», и по «неадекватным поступкам двух-трех человек» нельзя судить о положении дел в стране с населением в 19 миллионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осудив притеснения русскоязычных в Казахстане, депутат парламента республики Азат Перуашев заявил, что в какой-то мере казахстанцев, проявляющих нетерпимость, можно понять: «В Казахстане большое число граждан, которые говорят только на государственном языке — казахском — это факт».

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