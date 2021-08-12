Киев, 12 августа, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Официальная информация о проблемах на границе Украины и Белоруссии совершенно противоречит той, которую озвучивает Александр Лукашенко, заявила депутат Рады от «Слуги народа», член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Верещук.

Reina1212 Ирина Верещук

Своё заявление Верещук сделала 12 августа в эфире украинского телевидения.

Украинский депутат предположила, что Лукашенко попросту не знает, что существует совместная украино-белорусская группа, которая подает совместные отчеты о ситуации на границе.

«Так вот… можно посмотреть, сколько нелегалов, сколько оружия и боевиков были задержаны. Так вот, официально пограничная служба Беларуси сообщает, что за последние 6 месяцев на границе с Украиной лишь 4 единицы оружия и 10 боеприпасов», — сказала представитель «Слуги народа».

ИА REGNUM напоминает, что 9 августа президент республики Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что власти Украины причастны к подготовке боевиков и переброске их, а также оружия на территорию Белоруссии.

До этого Лукашенко заявлял, что отдал приказ полностью закрыть границу между Белоруссией и Украиной.