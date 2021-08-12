Москва, 12 августа, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал главе МИД Японии на неприемлемость заявлений Токио на тему визита главы правительства РФ на Курильские острова, сообщает 12 августа пресс-служба МИД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Курильские острова

По информации заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Николая Лахонина, Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги, в ходе которого указал на неприемлемость заявлений Токио о поездке председателя правительства России Михаила Мишустина на остров Итуруп.

«Что касается беседы Сергея Лаврова с его японским коллегой, то на все поставленные вопросы японской стороне были даны соответствующие исчерпывающие ответы. В частности, относительно реакции Токио на поездку председателя правительства России Михаила Мишустина в Сахалинскую область Сергей Лавров прямо указал на неприемлемость подобных заявлений. При этом подтвердил намерение российской стороны продолжать работу по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах в соответствии с поручениями лидеров двух стран», — цитирует слова Лахонина официальный сайт МИД РФ.

«Подробного изложения всех деталей разговора, не относящихся к практической работе по развитию двусторонних отношений, не предполагается», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года Михаил Мишустин осуществил рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь, которую начал с посещения Курильского архипелага. МИД Японии выразил протест в связи с этой поездкой и вызвал российского посла в Токио Михаила Галузина.