Ирвайн, США, 12 августа, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Геймдиректор Diablo IV Луис Баррига и дизайнер World of Warcraft Джонатан Лекрафт покинули Blizzard вслед за Джесси МакКри. Об этом сообщило издание Kotaku.

Carlos Gutiérrez Blizzard Entertainment

Activision Blizzard официально подтвердила увольнение сотрудников. Представители компании также заявили, что у них уже есть подходящие кандидаты на освободившиеся места.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Blizzard уволили Джесси МакКри — ведущего дизайнера Diablo IV. По данным Kotaku, он был причастен к «домогательствам и дискриминации» в стенах компании.