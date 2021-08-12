Москва, 12 августа, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках во первой декаде августа выросла до 5,75%. Об этом сообщает 12 августа пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

В третьей декаде июля средняя максимальная ставка составляла 5,55%, во второй декаде — 5,46%, в первой декаде — 5,3%.

В настоящее время показатель находится на максимальном уровне с конца января 2020 года, когда он составлял 5,76%. До рекордно низкого значения в 4,33% он опускался в начале октября 2020 года.

Как уточнили в ЦБ, средняя максимальная ставка рассчитана на основе показателей десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанк, «Тинькофф банк», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.