Ирвайн, США, 12 августа, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Ведущего дизайнера Diablo IV Джесси МакКри уволили из Blizzard. Об этом сообщило издание Kotaku.

Diablo

Официальная причина увольнения не раскрывается. Однако внутренние источники Kotaku сообщили, что МакКри был причастен к масштабному судебному иску «о домогательствах и дискриминации» против Activision Blizzard.

Напомним, что в честь Джесси МакКри назван один из самых популярных персонажей игры Overwatch. Вероятно, в ближайшее время разработчикам придётся изменить имя героя.