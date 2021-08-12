Вашингтон, 12 августа, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена не намерена закрывать доступ в интернет жителям Кубы, несмотря на эмбарго. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

Куба США

В документе говорится, что США поддерживают стремление народа Кубы к демократии и позволяют им сохранить доступ в интернет несмотря на то, что некоторые сделки между США и Кубой по-прежнему запрещены в соответствии с эмбарго.

Напомним, что попыткой оправдания блокады Кубы являются новые санкции, введенные США против кубинской полиции и ее руководства. Об этом 30 июля написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.