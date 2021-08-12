Киев, 12 августа 2021, 16:31 — REGNUM 41,4% украинцев считают, что смена главы министерства внутренних дел Украины никак не отразится на работе ведомства.
Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром Разумкова, которые были представлены сегодня, 12 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно данным опроса, 10,1% респондентов заявили, что смена руководства МВД улучшит ситуацию; 12,6% опрошенных думают, что ухудшит, ещё 35,9% украинцев затруднились с ответом на поставленный вопрос.
ИА REGNUM напоминает, что в июле в отставку с поста главы МВД Украины был отправлен Арсен Аваков, занимавший эту должность с февраля 2014 года. Новым главой ведомства стал представитель «Слуги народа» Денис Монастырский, который до этого возглавлял правоохранительный комитет Верховной рады.