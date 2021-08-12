Киев, 12 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. 41,4% украинцев считают, что смена главы министерства внутренних дел Украины никак не отразится на работе ведомства.

Пресс-служба МВД Украины МВД Украины

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром Разумкова, которые были представлены сегодня, 12 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным опроса, 10,1% респондентов заявили, что смена руководства МВД улучшит ситуацию; 12,6% опрошенных думают, что ухудшит, ещё 35,9% украинцев затруднились с ответом на поставленный вопрос.

ИА REGNUM напоминает, что в июле в отставку с поста главы МВД Украины был отправлен Арсен Аваков, занимавший эту должность с февраля 2014 года. Новым главой ведомства стал представитель «Слуги народа» Денис Монастырский, который до этого возглавлял правоохранительный комитет Верховной рады.