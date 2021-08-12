Калуга, 12 августа, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В Калуге полицейские установили автора «фейковой» информации в социальной сети, которую женщина оставила на платформе регионального новостного интернет-сообщества. Об этом 12 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Распространительницей ложной информации о вакцине от коронавирусной инфекции оказалась ранее судимая за совершение тяжких насильственных и имущественных преступлений жительница Калуги 1988 года рождения. В отношении калужанки сотрудниками полиции было возбуждено административное производство за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

Постановлением суда женщина признана виновной в совершении данного административного правонарушения, и ей назначено наказание виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей.