Москва, 12 августа, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В России работники и работодатели разделились на два лагеря по вопросу об использовании удаленной занятости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала итоги опроса, который показал, что больше 30% жителей РФ согласны перейти в режим удаленной работы со снижением заработной платы.

За работой

«До начала пандемии удаленная занятость была малораспространённым явлением, — сказала Иванова-Швец. — Ограничения способствовали быстрому переходу на удаленный формат работы, но при этом и работники, и работодатели разделились практически на две противоположные позиции по использованию дистанционной занятости. Часть работников тяжело перенесла вынужденный удаленный формат и при первой возможности перешла на традиционный режим. А вот те, кому удаленная занятость оказалась ближе, но при этом работодатель возвращает работников на рабочие места, как раз и готовы пожертвовать частью заработной платы, чтобы остаться в комфортом для них режиме».

Как пояснила эксперт, в перспективе уровень удаленной занятости в РФ будет повышаться.

«Это неизбежный процесс, который связан с цифровизацией экономики, — сказала Иванова-Швец. — И к таким условиям должны быть готовы и компании, и сами работники. А государство должно формировать соответствующие нормы и правила».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее одним из последствий удаленной занятости назвали разобщенность сотрудников.