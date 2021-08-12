Тавда, Свердловская область, 12 августа, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В Тавде (Свердловская область) решат судьбу матери, обвиняемой в убийстве собственной дочери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

I See Modern Britain Мать с ребенком

По версии следствия, женщина скрывала беременность и родила дочь у себя дома. Гражданка скинула новорожденную в придорожную канаву, где девочка скончалась.

Женщина признала свою вину и заявила, что совершила злодеяние из-за отсутствия денежных средств на воспитание ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приморье обвинили 41-летнего мужчину в убийстве собственного отца.