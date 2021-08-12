Токио, 12 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Американское издание IGN выпустило новый трейлер ролевой игры Shin Megami Tensei V на своём YouTube-канале. Ролик был опубликован 12 августа.

Скриншот с YouTube Кадр из Shin Megami Tensei V

В трейлере показаны как элементы геймплея, так и фрагменты сюжета из будущей игры. Основной акцент в ролике делается на умении персонажей призывать различных демонов для помощи в бою.

Напомним, что Shin Megami Tensei станет эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch. Релиз ожидается 12 ноября 2021 года.