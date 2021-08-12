Анкара, 12 августа, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Количество погибших в результате наводнения, произошедшего в турецкой провинции Кастамону, возросло до девяти человек, сообщает 12 августа Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.

И. Имре. Наводнение

Кроме того, сообщается о пропавших без вести, поиски которых продолжаются.

Ранее правительство Турции заявляло о гибели шести человек.

К устранению последствий наводнения привлечены сотрудники полиции, пожарные и спасательные службы.