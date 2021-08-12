Варшава, 12 августа, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер во время эфира на Polskie Radio ответил на обеспокоенность главы государственного департамента США Энтони Блинкена по поводу «угроз для свободы слова в республике».

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»Мы вводим нормы для СМИ, которые давно действуют в других странах Европы. Польский парламент принимает законы, которые считает необходимыми. У нас нет намерений ограничить свободу слова или права оппозиционных СМИ. Мы всего лишь планируем ужесточить правила в информационной сфере, чтобы не было ситуации, при которой компании из-за пределов Евросоюза покупали СМИ в Польше», — заявил Мюллер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил «глубокую озабоченность» состоянием свободы слова в Польше, раскритиковав польский Сейм за принятие поправок в закон о СМИ. Новые положения в польский закон о СМИ, за которые проголосовал Сейм республики, позволяют выдавать разрешения на вещание в стране только тем СМИ, которые базируются в Европейском союзе, а также не зависят от лиц, учреждений или иностранных компаний, расположенных за пределами этого пространства.