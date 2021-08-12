Екатеринбург, 12 августа, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Вопросы возвращения системы профориентации, личностного роста детей и молодежи к полноценному режиму работы после победы над новой коронавирусной инфекцией свердловский губернатор Евгений Куйвашев 12 августа обсудил с руководителем образовательного фонда «Талант и Успех», членом президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, сопредседателем центрального штаба ОНФ Еленой Шмелевой. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Свердловская область, напомним, стала первым регионом России, в котором был создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей «Золотое сечение» — по типу федерального центра «Сириус». Договоренности о сотрудничестве были закреплены Евгением Куйвашевым и Еленой Шмелевой еще в 2016 году.

«Мы сегодня благодаря сотрудничеству по линии «Сириуса» применяем совершенно новые подходы в образовательной сфере, внедряем самые инновационные методы, строим школы совершенно нового формата. У нас уже несколько школ таких есть, и мы сейчас строим лицей в микрорайоне «Солнечный», который будет отвечать самым современным стандартам, будет создан с учетом прогрессивных строительных практик. Мы действительно собрали самые лучшие практики, в том числе многое взяли из вашего центра», — сказал Евгений Куйвашев.

Елена Шмелева отметила, что рада возможности вернуться к активному взаимодействию по окончании пандемии и поблагодарила руководство Свердловской области за поддержку инициатив фонда «Талант и Успех». В том числе, по проведению всероссийской олимпиады школьников по естественно-научным предметам на платформе «Сириус. Курсы».

«Мы [эту платформу] вместе с педагогами разрабатывали, она абсолютно бесплатная и доступная, и является педагогическим новшеством, когда можно в индивидуальном режиме осваивать любую — даже самую сложную — тему от ведущих педагогов. Все-таки умение сильных педагогов через простые предметы вдохновлять на решение сложных задач — уникально, и никто другой этого не сумеет сделать. В этом плане технологии — только в помощь», — сказала руководитель образовательного фонда «Талант и Успех», отметив, что огромная методическая работа здесь была проделана педагогами Свердловской области.

По ее словам, формируемая в рамках поручений Президента РФ инфраструктура образования, поддержки талантов у молодёжи открывает достаточно много направлений, которые могут преподаваться студентам в сетевом формате.

«Сегодня ребятам не обязательно куда-то уезжать. Можно учиться [на Родине], но оказаться, например, на практике в «Сириусе» или к вам приехать на практику, потому что у вас же производство, у вас — внедрение, у вас — основная жизнь, которая формирует запрос и позволяет внедрять новые технологии», — считает Елена Шмелева.

Выстроенная в регионе система работы с одаренными детьми, поддержки талантов у молодежи дает результат: юные свердловчане успешно выступают на различных международных соревнованиях и конкурсах, стабильно занимают высокие места на всероссийских олимпиадах. Так, в этом году выпускник гимназии №9 Екатеринбурга Александр Трофимов в составе сборной России завоевал золотую медаль на международной олимпиаде по химии. А семиклассница из Первоуральска Мария Миллер стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена».

Юные жители региона регулярно выезжают на уральские смены в «Сириус». Всего за пять лет сотрудничества опыт работы в проектных командах «Сириуса» приобрели 540 юных жителей региона.