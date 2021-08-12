Киев, 12 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Объем внешней торговли Украины товарами в январе-июле 2021 года составил $72,611 млрд, сообщила 12 августа таможенная служба страны.

Tom Drigers Торговля

Отмечается, что нынешний объём торговли на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($55,484 млрд), передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным ведомства, экспорт товаров из Украины за январь-июль составил $35,513 млрд (на 33% больше, чем в прошлом году), импорт составил $37,098 млрд (вырос на 29%). Таким образом, отрицательное сальдо зафиксировано на уровне $1,586 млрд.

Стоит отметить, что экспорт металлов вырос сразу на 63% до $8,633 млрд.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, объём внешней торговли товарами Украины в 2020 году составил $103,4 млрд, в 2019 г. — $110,476 млрд.