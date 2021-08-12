Вашингтон, , 16:19 — REGNUM Госдепартамент США проинформирован МИД Белоруссии о решении белорусских властей отозвать своё согласие на назначение Джули Фишер послом США в этой постсоветской республике и в сократить численность американского посольства. Об этом 11 августа на брифинге в Вашингтоне сообщил журналистам глава пресс-службы госдепа США Нед Прайс.

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Дипломат заявил, что именно официальный Минск несёт ответственность за ухудшение отношений между США и Белоруссией «из-за безжалостных репрессий против своих граждан». Прайс уточнил, что «это включает в себя усиление репрессий, которые, как мы видели, нацелены на представителей гражданского общества, на СМИ, на спортсменов, студентов, юристов и других граждан».

«Власти США, посол Фишер, персонал нашего посольства в Минске продолжат поддерживать демократические устремления народа Белоруссии, американские дипломаты продолжат взаимодействовать с белорусами, в том числе с лидерами продемократического движения, журналистами, студентами и другими представителями гражданского общества вне зависимости от своего местонахождения», — цитирует ТАСС заявление руководителя пресс-службы дипломатического ведомства.

Напомним, 9 августа Вашингтон объявил о расширении санкций в отношении Белоруссии. Об усилении давления на официальный Минск заявили также Канада, Британия и Швейцария. Под ограничительные меры попали торговля товарами — в том числе белорусские нефтепродукты и калийные удобрения, финансовые и страховые услуги, а также госкомпании и аффилированные с ними юридические и физические лица.

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