Тюмень, 12 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Тюменская область в плане экономики пока не достигла показателей допандемийного 2019 года. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор на пресс-конференции 12 августа.

Gubernator.admtyumen.ru Александр Моор

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Он отметил, что при благоприятной ныне ситуации на рынке углеводородов, и подъёме всех отраслей экономики в Тюменской области, всё будет в дальнейшем зависеть от эпидобстановки по коронавирусной инфекции.

«В первую очередь пандемия ударила по таким отраслям, как общепит, гостиницы, туризм, часть торговли. Не хотелось бы повторения сценария 2020 года. Поэтому призываю всех вакцинироваться, потому что это пока единственный способ исключить негативный сценарий для нашей экономики», — отметил Александр Моор.

В целом, индекс промпроизводства в Тюменской области по итогам первого полугодия 2021 года составил 110,6%. В обрабатывающих производствах данный индекс был на уровне 122%, сообщил тюменский губернатор.