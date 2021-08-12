Пенза, 12 августа, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В Пензенской области с начала сезона активности клещей за медицинской помощью обратились 2197 пострадавших от их укусов, из них 552 — дети до 14 лет, сообщает 12 августа региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

Противоклещевыми обработками по области охвачено 227,4 гектаров на территории 125 объектов. При этом за истекшую неделю акарицидные обработки не велись.

На зараженность возбудителями иксодовым клещевым боррелиозом лабораторно исследованы по данным на 12 августа 1,5 тыс. клещей, снятых с людей, в 229 из них обнаружены возбудители заболевания.

За январь-июль текущего года диагностированы 18 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, среди жителей Пензенского района — один случай, остальные в Пензе.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 15 июля от нападения клещей пострадали 1988 пензенцев, среди них 509 детей в возрасте до 14 лет.

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