Владимир, 12 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Во Владимирской области 12 августа подтверждено 200 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 45 тыс. 663 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 42 тыс. 154 пациента, в том числе 152 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1526 человек. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.