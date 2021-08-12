Прага, 12 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Сети появился новый геймплейный трейлер игры American Truck Simulator. Его опубликовали на YouTube-канале чешской студии SCS Software.

Скриншот YouTube American Truck Simulator

Трейлер демонстрирует особенности нового дополнения для American Truck Simulator — оно добавит в игру локации американского штата Вайоминг. «Вайоминг, возможно, является одним из наименее населённых штатов США. Но это не значит, что ему не хватает впечатляющих достопримечательностей», — пишут разработчики проекта.

Добавим, что у нового дополнения пока нет точной даты релиза. Разработчики обещают выпустить его «в ближайшее время».