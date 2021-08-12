Лариса Долина снимет клип для «необразованных» тиктокеров
Москва, 12 августа, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Певица Лариса Долина снимает клип на совместную песню с солистом группы «Давинчи» Андреем Лобжанидзе. Об этом 12 августа пишет издание StarHit.
Как отмечает СМИ, музыканты таким образом решили высказаться относительно необходимости музыкального образования для исполнителей. «Я за настоящую, качественную музыку, а не за суррогат. Мы с Андреем объединились, чтобы доказать, что музыкальное образование нужно… нужно слушать правильную музыку и обязательно знать, кто такой Стиви Уандер и Александр Панайотов», — объясняет посыл клипа Долина.
Добавим, что в ролике снялись популярные российские артисты. Среди них Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Дима Билан, Сергей Лазарев и многие другие.
ИА REGNUM напоминает, в апреле 2021 года TikTok-блогер Валя Карнавал и Лариса Долина стали гостями YouTube-шоу «Музыкалити». В эфире проекта певица раскритиковала блогера за отсутствие музыкального образования, несмотря на то, что она поёт и выступает на сцене.