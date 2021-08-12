Москва, 12 августа, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Певица Лариса Долина снимает клип на совместную песню с солистом группы «Давинчи» Андреем Лобжанидзе. Об этом 12 августа пишет издание StarHit.

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Как отмечает СМИ, музыканты таким образом решили высказаться относительно необходимости музыкального образования для исполнителей. «Я за настоящую, качественную музыку, а не за суррогат. Мы с Андреем объединились, чтобы доказать, что музыкальное образование нужно… нужно слушать правильную музыку и обязательно знать, кто такой Стиви Уандер и Александр Панайотов», — объясняет посыл клипа Долина.

Добавим, что в ролике снялись популярные российские артисты. Среди них Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Дима Билан, Сергей Лазарев и многие другие.

ИА REGNUM напоминает, в апреле 2021 года TikTok-блогер Валя Карнавал и Лариса Долина стали гостями YouTube-шоу «Музыкалити». В эфире проекта певица раскритиковала блогера за отсутствие музыкального образования, несмотря на то, что она поёт и выступает на сцене.