* «Талибана" — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:12 — REGNUM Отряды радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отделяет от Кабула не более 130 км, сообщает 12 августа Associated Press.

Афганистан ArmyAmber

По мнению издания, на данный момент непосредственной военной угрозы для столицы Афганистана нет, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после захвата Газни взяли под контроль стратегически важную автотрассу, связывающую Кабул с югом Афганистана.

Кроме того, Associated Press считает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время контролируют около двух третей территории Афганистана и почти треть административных центров провинций страны.

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