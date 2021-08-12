Липецк, 12 августа, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В Липецкой области 12 августа подтверждено 239 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 42 тыс. 604 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 36 тыс. 543 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 343 — за последние сутки.

За весь период скончались 1246 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.