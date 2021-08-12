Монако, 12 августа, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла первое место в рейтинге лучших спортсменок мира в прыжках в высоту. Об этом 12 августа сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Цитата из видео Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих с российской спортсменкой Марией Ласицкене

На счету 19-летней украинской спортсменки 1401 очко. На втором месте расположилась российская легкоатлетка Мария Ласицкене (1365). Замкнула тройку представительница Австралии Никола Макдермотт (1355).

Напомним, на Олимпийских играх в Токио Ласицкене завоевала золото, Макдермотт стала второй, а Магучих заняла третье место.

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