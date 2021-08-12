Москва, 12 августа, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Из-за роста потребления топлива в мире позиции США на глобальном рынке могут снизиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявила финансовый аналитик инвестиционной платформы Марго Пажинская. Так она прокомментировала призывы американского президента США Джозефа Байдена к ОПЕК об отмене ограничений на добычу нефти.

Priwo Штаб-квартира ОПЕК

«США — лидер по добыче нефти, поэтому данные ограничения существенно влияют на экономику страны. Пандемия спровоцировала огромное количество сложностей в экономике, американские компании сейчас сосредотачивают силы не на увеличении производства, а на погашении кредитов. Из-за роста потребления топлива в мире позиции США на глобальном рынке могут снизиться, так как большее количество запросов на поставки могут приобрести страны ОПЕК+, в том числе Россия», — сказал Пажинская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что страны ОПЕК останутся глухи к призывам Байдена.