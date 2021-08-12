Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8, который разбился на Камчатке, пытались посадить в условиях отсутствия какой-либо видимости, заявил 12 августа выживший при падении Николай Корженевский в эфире телеканала «Россия 24».

cafepampas Туман

Следите за развитием событий в трансляции: «Вертолёт Ми-8 потерпел крушение на Камчатке — все новости»

Отметив, что погодные условия были «чудовищные», Корженевский сказал, что за бортом «не было видно ничего, в буквальном смысле, кроме тумана». Он добавил, что «вертолёт снижался контролируемо до последней минуты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в вертолёте Ми-8, который упал в Курильское озеро на территории Южно-Камчатского заказника, находились 13 пассажиров и три члена экипажа: выжили восемь человек.