Лос-Анджелес, США, 12 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Ведущего геймдизайнера Apex Legends Дэниеля Кляйна уволили из Respawn Entertainment за «сексистские и расистские» сообщения в Twitter. Об этом 12 августа сообщает издание Eurogamer.

Постер компьютерной игры Apex Legends

Как отмечает сам Кляйн, эти сообщения были опубликованы ещё в 2007 году, однако он готов взять за них полную ответственность. «Я говорил расистские и сексистские вещи не потому, что я глубоко верил в них. А потому что знал, что этим смогу вызвать реакцию людей. Но это никак не оправдывает всего того, что я сказал», — пишет разработчик.

Напомним, что Apex Legends — это популярная многопользовательская игра в жанре «Королевская битва». Её релиз состоялся в 2019 году.