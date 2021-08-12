Вроцлав, Польша, 12 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. 11 августа во Вроцлавском художественном музее (Польша) состоялась торжественная церемония возвращения двух картин польского художника Йозефа Кальтера. Они пропали из музея еще во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Polskie Radio.

Wikimedia.org Вроцлав/Бреслау

Во время мероприятия выступил министр культуры Польши Петр Глинский, который сообщил, что в общей сложности 516 тысяч предметов искусства считаются пропавшими без вести за время Второй мировой войны.

«Благодаря существующей системе поиска утраченных произведений искусства, работы находят ежедневно. Но две картины нашего известного художника Йозефа Кальтера — это особенно ценная находка», — заявил Глинский.

Найденные картины — это автопортрет художника, а также портрет его супруги — Амалии Кальтер. Они были написаны в начале 19 века. Они были обнаружены на одном из аукционов в Польше.