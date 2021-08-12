Красногорск, 12 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Почти четверть школ Подмосковья еще не готовы к началу нового учебного года. Об этом 12 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Всего по состоянию на 12 августа только 958 школ прошли приемку к новому учебному году, что составляет 76% от их общего числа в регионе. Аналогичные показатели зафиксированы и среди детских садов.

«Проверку также проходят и детские сады, экспертные комиссии уже приняли 1042 дошкольных учреждения, то есть 77% садов уже готовы принять ребят первого сентября», — сказала зампред правительства — министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина.