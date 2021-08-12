Москва, 12 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В России после роста цен на курятину будут дорожать и яйца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал новость о том, что подорожало подсолнечное масло и ряд других продуктов питания.

Продукты питания

«На самом деле ситуация с подсолнечным маслом выглядит намного радужнее, чем кажется. Действительно цена выросла, но на прошлой неделе она примерно на столько же и обвалилась. И это при условии, что до начала основной уборки остаётся еще почти месяц, а запас семечки продолжает заканчиваться. Как правило, в этот период идет стабильный рост, но не снижение, — сказал Ермоленко. — Что касается роста цены на куриное мясо, то начавшаяся уборочная кампания яровых зерновых уже показывает, что зерна для птицы мы соберём меньше. Соответственно, зерно будет дороже, чем в прошлом году. С другой стороны, растет мировая цена на зерно для производства муки и тянет за собой рост цены на более дешёвое зерно для птицы и животных. Также вслед за куриным мясом мы в ближайшее время увидим рост цены на яйца по абсолютно тем же причинам».

Что касается сахара, то, как пояснил Ермоленко, ситуация с этим продуктом выглядит не очень хорошо.

«Буквально вчера мировая цена на сахар побила все мыслимые и немыслимые показатели. В мире сахар подорожал на 6%. Конечно, много зависит от того, сколько мы соберем сахарной свеклы, но рост цен на сахар будет, и его едва ли смогут удержать», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, мясо кур, сахар-песок, мороженая рыба, маргарин, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, гречневая крупа и водка стали дороже на 0,1%.