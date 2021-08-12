Сухум, 12 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Члены Координационного штаба по защите населения Абхазии от COVID-19 в ходе заседания, прошедшего 12 августа, рекомендовали руководству страны ужесточить меры по профилактике пандемии. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».

Алексей Колесников ИА Красная Весна Сухум. Абхазия

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По данным журналистов, члены совета рекомендовали запретить в республике свадьбы, поминки другие подобные массовые мероприятия. Предлагается запретить их проведение и в помещении, и на улице.

Также руководство Абхазии призвали запретить массовые мероприятия и приостановить работу спортивных секций, бассейнов и подобных секций. Исключение делается для отелей и санаториев, где размещены туристы.

Работу учреждений культуры в республике также предлагается временно запретить.

Напомним, на этой неделе в Абхазии в сутки выявляли более 100 случаев заражения. В республике готовятся принять мобильный госпиталь Минобороны России, в котором будут принимать пациентов с COVID-19.