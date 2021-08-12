Магнитогорск, Челябинская область, 12 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» одержал победу над казанским «Ак Барсом» на Мемориале имени Ивана Ромазана. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Хоккей

В составе «Нефтехимика» шайбы забросили нападающие Марат Хайруллин и Рафаэль Бикмуллин.

Следующий матч на турнире «Нефтехимик» проведёт 13 августа, с хабаровским «Амуром». «Ак Барс» встретится 18 августа с санкт-петербургским СКА на предсезонном Кубке Чемпионов.